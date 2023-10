Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 9a giornata diD'AMBROSIO Danilo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.MAZZITELLI Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.THIAW Malick (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.DA COSTA SANTOS Nuno Luis (Roma): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per avere, al 55° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere infine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaborato della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'Arbitro.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.