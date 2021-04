Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato le decisioni disciplinari assunte al termine della 29esima giornata:



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DE ALMEIDA LOPES P Pedro Miguel (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



PELLEGRINI Lorenzo (Roma)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



DJURICIC Filip (Sassuolo)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

RISPOLI Andrea (Crotone)

VIGNATO Emanuel (Bologna)