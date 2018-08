Primi provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie A. Un turno di squalifica per il centrocampista del Bologna Adam Nagy, espulso per doppia ammonizione in occasione del match contro la Spal, ma nel mirino del dottor Gerardo Mastrandrea sono finiti soprattutto i comportanti di Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, allenatori di Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro è stato sanzionato con una multa di 10.000 euro e diffidato "per avere, al termine della gara, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito espressioni gravemente offensive nei confronti del medesimo".



Mazzarri, allontanato dal campo in occasione della partita contro la Roma per le proteste successive alla mancata concessione di un rigore su Iago Falque, ha ricevuto invece un'ammonizione con diffida "per avere, al 36° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato platealmente una decisione arbitrale".