Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari al termine dalla tredicesima giornata di Serie A:



SOCIETA'



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA in relazione al comportamento di un collaboratore (Bangsbo ndr), non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara.



b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KESSIE Franck Yannick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MARRONE Luca (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



BANI Mattia (Genoa)

BERARDI Domenico (Sassuolo)

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)

EKDAL Albin (Sampdoria)

GOLDANIGA Edoardo (Genoa)

ROMERO Cristian (Atalanta)

SVANBERG Mattias Olof (Bologna)

TERZI Claudio (Spezia)

TOMIYASU Takehiro (Bologna)