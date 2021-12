Ecco il Giudice Sportivo della Sedicesima giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Sergej Milinkovic-Savic, espulso per doppia ammonizione nell’ultima vittoria della Lazio, e per Pietro Ceccaroni del Venezia. Saltano la prossima, anche Samir, centrale dell’Udinese che quindi non ci sarà contro il Milan, Nico Dominguez del Bologna, Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta, Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo della Roma, tutti vittime della quinta ammonizione.





Entra in diffida, invece, Nicolò Barella dell’Inter. Poi duemila euro di multa per Berardi e Nestorovski, entrambi protagonisti di una simulazione.