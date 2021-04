L'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni per la 30esima giornata di campionato, l'undicesima del girone di ritorno. Parma-Milan, uno degli anticipi in programma nella giornata di sabato 10 aprile, sarà diretta da Maresca, mentre il Var sarà Mazzoleni.



L'Inter capolista sarà protagonista del match domenicale delle 12.30 ed è stata assegnata a Pairetto, con Massa come Var; Juve-Genoa spetta a Di Bello, mentre il romano Valeri fischierà in Sampdoria-Napoli delle 18 di domenica 11 aprile.



Ecco le designazioni complete:



BENEVENTO – SASSUOLO Lunedì 12/04 h. 20.45

MARINI

CARBONE – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: CALVARESE

AVAR: COSTANZO



FIORENTINA – ATALANTA h. 20.45

SACCHI

DI VUOLO – SCARPA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



H. VERONA – LAZIO h. 15.00

CHIFFI

BRESMES – PERROTTI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MELI



INTER – CAGLIARI h. 12.30

PAIRETTO

VALERIANI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO



JUVENTUS – GENOA h. 15.00

DI BELLO

PASSERI – TOLFO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI



PARMA – MILAN Sabato 10/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – FIORITO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI



ROMA – BOLOGNA h. 18.00

GUIDA

ALASSIO – ROBILOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: DE MEO



SAMPDORIA – NAPOLI h. 15.00

VALERI

LONGO – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI



SPEZIA – CROTONE Sabato 10/04 h. 15.00

SOZZA

PALERMO – BERCIGLI

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: GIALLATINI



UDINESE – TORINO Sabato 10/04 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI