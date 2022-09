Dopo un week-end pieno di errori e di polemiche e con l'eco del can can mediatico sollevato dalle decisioni dell'ultimo Juve-Salernitana,Nel quale spicca lo(con Irrati al Var), mentre, che quest'anno ha già diretto il derby milanese., mentre Maresca torna per Monza-Juve.LE DESIGNAZIONI INTEGRALIVenerdì 16/09 h. 20.45DOVERIROSSI C. – CIPRIANIIV: CAMPLONEVAR: MAZZOLENIAVAR: PASSERISabato 17/09 h. 15.00VOLPIDI MONTE – MASSARAIV: PICCININIVAR: NASCAAVAR: DEL GIOVANESabato 17/09 h. 18.00SOZZACIPRESSA – FONTEMURATOIV: MANGANIELLOVAR: MAZZOLENIAVAR: MARCHETTISabato 17/09 h. 20.45BARONIZINGARELLI – SACCENTIIV: MASSAVAR: IRRATIAVAR: MUTOh. 12.30VALERIPALERMO – MOKHTARIV: SACCHIVAR: AURELIANOAVAR: GALETTOh. 15.00ORSATODI VUOLO – LAUDATOIV: FELICIANIVAR: ABISSOAVAR: LONGO S.h. 15.00RAPUANOMARCHI – CAPALDOIV: MARCENAROVAR: LA PENNAAVAR: ROSSI L.h. 15.00MARESCAPRENNA – DE MEOIV: MASSIMIVAR: FABBRIAVAR: COSTANZOh. 18.00CHIFFIVECCHI – MASTRODONATOIV: AYROLDIVAR: DI PAOLOAVAR: CARBONEh. 20.45MARIANIPRETI – BERTIIV: DIONISIVAR: IRRATIAVAR: GIALLATINI