Il designatore arbitrale di Serie A, Rocchi ha scelto i direttori di gara per l'ultima giornata d'andata in campionato. Fermato Nasca, che sabato era al Var in Atalanta-Roma (1-4): con la polemica fatta scoppiare nel dopo-partita dall'allenatore nerazzurro Gasperini per il gol del 2-2 annullato per un presunto fuorigioco di Palomino.



Udinese-Salernitana (martedì ore 18.30)

CAMPLONE

GIALLATINI – LONGO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: LIBERTI



Genoa-Atalanta (martedì ore 20.45)

VALERI

PRETI – TEGONI

IV: SOZZA

VAR: MARIANI

AVAR: MELI



Juventus-Cagliari (martedì ore 20.45)

DIONISI

ROSSI C. – SCARPA

IV: COLOMBO

VAR: ORSATO

AVAR: CARBONE



Sassuolo-Bologna (mercoledì ore 16.30)

FABBRI

MACADDINO – SECHI

IV: GARIGLIO

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



Venezia-Lazio (mercoledì ore 16.30)

MARESCA

BRESMES – VALERIANI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO



Verona-Fiorentina (mercoledì ore 18.30)

DOVERI

DI IORIO – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: ABISSO

AVAR: VIVENZI



Inter-Torino (mercoledì ore 18.30)

GUIDA

BACCINI – SACCENTI

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: PERETTI



Roma-Sampdoria (mercoledì ore 18.30)

GIACOMELLI

DI GIOIA – RASPOLLINI

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO



Empoli-Milan (mercoledì ore 20.45)

DI BELLO

PAGLIARDINI – AFFATATO

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GALETTO



Napoli-Spezia (mercoledì ore 20.45)

MASSIMI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI