Getty Images
Serie A, gli arbitri della 16esima: Chiffi per Lazio-Inter, tutte le designazioni
EMPOLI – TORINO Venerdì 13/12 h.20.45
BONACINA
PRETI – CECCON
IV: LA PENNA
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
CAGLIARI – ATALANTA Sabato 14/12 h.15.00
PAIRETTO
DEI GIUDICI – GARZELLI
IV: MARINELLI VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO
UDINESE – NAPOLI Sabato 14/12 h.18.00
DOVERI
LO CICERO – BERCIGLI
IV: SACCHI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – VENEZIA Sabato 14/12 h.20.45
GIUA
DI IORIO – PAGLIARDINI
IV: PRONTERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
LECCE – MONZA h.12.30
MARIANI
CAPALDO – BAHRI IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA – FIORENTINA h.15.00
FABBRI
IMPERIALE – CAVALLINA
IV: PICCININI
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
PARMA – H. VERONA h. 15.00
SOZZA
MONDIN – BITONTI
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MAZZOLENI
COMO – ROMA h. 18.00
RAPUANO
BERTI – BRESMES IV: PERENZONI
VAR: SERRA
AVAR: PATERNA
MILAN – GENOA h. 20.45
GUIDA
ROSSI M. – MORO
IV: ZUFFERLI
VAR: DI BELLO
AVAR: CAMPLONE
LAZIO – INTER Lunedì 16/12 h. 20.45
CHIFFI
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SERRASupplemento on-line della rivista "L'Arbitro" (aut. Tribunale di Roma n. 499 del 01/09/1989)