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    Serie A, gli arbitri della 16esima: Chiffi per Lazio-Inter, tutte le designazioni

    Serie A, gli arbitri della 16esima: Chiffi per Lazio-Inter, tutte le designazioni

    Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da venerdi 13 a lunedì 16 dicembre.


    EMPOLI – TORINO     Venerdì 13/12 h.20.45
    BONACINA
    PRETI – CECCON
    IV:      LA PENNA
    VAR:     PEZZUTO
    AVAR:       MERAVIGLIA


    CAGLIARI – ATALANTA     Sabato 14/12 h.15.00
    PAIRETTO
    DEI GIUDICI – GARZELLI
    IV:      MARINELLI
    VAR:     PATERNA
    AVAR:       ABISSO

    UDINESE – NAPOLI     Sabato 14/12 h.18.00
    DOVERI
    LO CICERO – BERCIGLI
    IV:       SACCHI
    VAR:      MARINI
    AVAR:        PEZZUTO

    JUVENTUS – VENEZIA     Sabato 14/12 h.20.45
    GIUA
    DI IORIO – PAGLIARDINI
    IV:     PRONTERA
    VAR:     MERAVIGLIA
    AVAR:     DI BELLO

    LECCE – MONZA     h.12.30
    MARIANI
    CAPALDO – BAHRI
    IV:      AYROLDI
    VAR:     DI PAOLO
    AVAR:     MAGGIONI
     
    BOLOGNA – FIORENTINA       h.15.00
    FABBRI
    IMPERIALE – CAVALLINA
    IV:     PICCININI
    VAR:     ABISSO
    AVAR:      MARINI

    PARMA – H. VERONA     h. 15.00
    SOZZA
    MONDIN – BITONTI
    IV:       TREMOLADA
    VAR:     GARIGLIO
    AVAR:     MAZZOLENI

    COMO – ROMA     h. 18.00
    RAPUANO
    BERTI – BRESMES
    IV:     PERENZONI
    VAR:      SERRA
    AVAR:       PATERNA

    MILAN – GENOA     h. 20.45
    GUIDA
    ROSSI M. – MORO
    IV:       ZUFFERLI
    VAR:      DI BELLO
    AVAR:      CAMPLONE

    LAZIO – INTER     Lunedì 16/12 h. 20.45
    CHIFFI
    CECCONI – ZINGARELLI
    IV:     MANGANIELLO
    VAR:     MAZZOLENI
    AVAR:       SERRASupplemento on-line della rivista "L'Arbitro"
    (aut. Tribunale di Roma n. 499 del 01/09/1989)
     

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