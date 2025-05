Serie A, gli arbitri delle sfide Scudetto: La Penna per Napoli-Cagliari, Massa per Como-Inter

Getty Images

Sono stati designati gli arbitri per la 38esima e ultima giornata di, decisiva per Napoli e Inter che si giocheranno lo Scudetto negli ultimi novanta minuti di un campionato lunghissimo contro Como e Cagliari. I due match Scudetto sono stati assegnati a, chiamati a gestire il duello a distanza in programma nella serata di venerdì 23 maggio.MASSAPERROTTI – ROSSI L.IV: SACCHIVAR: MAZZOLENIAVAR: PEZZUTO

LA PENNAGIALLATINI – COLAROSSIIV: MARCHETTIVAR: PATERNAAVAR: ABISSOMONALDIMONDIN – BELSANTIIV: MASSIMIVAR: PEZZUTOAVAR: GARIGLIORUTELLAPRENNA – ARACEIV: SANTOROVAR: GHERSINIAVAR: GUIDA

MARINELLIBRESMES – VOTTAIV: PRONTERAVAR: GARIGLIOAVAR: SOZZADOVERIALASSIO – BACCINIIV: FELICIANIVAR: MARINIAVAR: GHERSINIFABBRICARBONE – PERETTIIV: AYROLDIVAR: MERAVIGLIAAVAR: PICCININIDI BELLOCECCONI – BHARI

IV: COSSOVAR: CHIFFIAVAR: PATERNAMARCENAROTOLFO – POLITIIV: GIUAVAR: ABISSOAVAR: MAZZOLENICOLOMBOCOSTANZO – PASSERIIV: FOURNEAUVAR: DI PAOLOAVAR: GUIDA