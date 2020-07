Il designatore arbitrale della Serie A, Rizzoli ha scelto Marco Di Bello di Brindisi per dirigere il posticipo di domenica sera allo stadio Olimpico tra Roma e Inter. Domenica si giocano altre cinque partite valide per la 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A: Parma-Sampdoria (ore 17.15) a Calvarese, Brescia-Spal (ore 19.30) ad Abbattista, Fiorentina-Torino (ore 19.30) a Mariani, Genoa-Lecce (ore 19.30) a Doveri e Napoli-Udinese (ore19.30) a Chiffi.