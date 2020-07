Sono stat designati gli arbitri per le sei partite valide per la 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/20 in programma domani.





FIORENTINA - CAGLIARI (h. 19.30) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Ranghetti-Colarossi, Var Pairetto, Avar Manganelli)

GENOA - NAPOLI (h. 19.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Baccini-Santoro, Var Calvarese, Avar Paganessi)

ATALANTA - SAMPDORIA (h. 21.45) arbitro: Giua di Olbia (Bindoni-Villa, Var Nasca, Avar Galetto)

BOLOGNA - SASSUOLO (h. 21.45) arbitro: Fourneau di Roma 1 (Preti-Avalos, Var Pasqua, Avar Di Vuolo)

ROMA - PARMA (h. 21.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (Liberti-Gori, Var Mazzoleni, Avar Del Giovane)

TORINO - BRESCIA (h. 21.45) arbitro: Doveri di Roma 1 (Giallatini-Rocca, Var Massa, Avar Di Iorio).