La Lega di Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 27esima giornata del massimo campionato. Il derby d'Italia Inter-Juventus, in programma domenica 19 marzo alle 20.45, è stato affidato a Chiffi, mentre il derby capitolino Lazio-Roma, fissato sempre per il 19 marzo, alle 18, sarà diretto da Massa. I match Torino-Napoli e Udinese-Milan sono stati affidati rispettivamente Marchetti e Doveri.



TUTTE LE DESIGNAZIONI DEL 27.MO TURNO DI SERIE A



SASSUOLO – SPEZIA Venerdì 17/03 h. 18.30

GHERSINI





ATALANTA – EMPOLI Venerdì 17/03 h. 20.45

DIONISI



MONZA – CREMONESE Sabato 18/03 h. 15.00

GIUA



SALERNITANA – BOLOGNA Sabato 18/03 h. 18.00

PAIRETTO



UDINESE – MILAN Sabato 18/03 h. 20.45

DOVERI



SAMPDORIA – H. VERONA h. 12.30

MARIANI



FIORENTINA – LECCE h. 15.00

ABISSO



TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARCHETTI



LAZIO – ROMA h. 18.00

MASSA



INTER – JUVENTUS h. 20.45

CHIFFI