1° Dybala (Juventus, 8) 5,36

(Juventus, 8) 5,36 Callejon (Fiorentina, 8)

(Fiorentina, 8) 3° Muriqi (Lazio, 6) 5,42

(Lazio, 6) 5,42 4° Cutrone (Fiorentina, 11) 5,5

(Fiorentina, 11) 5,5 4° Lasagna (Udinese, 11)

(Udinese, 11) 4° Raspadori (Sassuolo, 10)

(Sassuolo, 10) 7° Zaza (Torino, 7) 5,58

(Torino, 7) 5,58 8° Kouamé (Fiorentina, 13) 5,61

(Fiorentina, 13) 5,61 9° Cerri (Cagliari, 5) 5,63

(Cagliari, 5) 5,63 9° Dragus (Crotone, 6)

(Crotone, 6) 9° Inglese (Parma, 9)

(Parma, 9) 12° Pandev (Genoa, 12) 5,64

(Genoa, 12) 5,64 13° Cornelius (Parma, 10) 5,65

(Parma, 10) 5,65 14° Moncini (Benevento, 6) 5,67

(Benevento, 6) 5,67 15° Ounas (Cagliari, 6) 5,7

(Cagliari, 6) 5,7 15° Piccoli (Spezia, 7)

(Spezia, 7) 15° Pjaca (Genoa, 12)

(Genoa, 12) 18° Farias (Spezia, 11) 5,72

(Spezia, 11) 5,72 19° Deulofeu (Udinese, 8) 5,75

(Udinese, 8) 5,75 19° Di Carmine (Verona, 5)

(Verona, 5) 19° Riviere (Crotone, 6)

(Crotone, 6) 19° Shomurodov (Genoa, 8)

(Genoa, 8) 23° Palacio (Bologna, 14) 5,79

(Bologna, 14) 5,79 24° Kalinic (Verona, 5) 5,8

(Verona, 5) 5,8 25° Okaka (Udinese, 8) 5,81

(Udinese, 8) 5,81 26° Gyasi (Spezia, 14) 5,85

(Spezia, 14) 5,85 26° Colley (Verona, 12)

(Verona, 12) 28° Bonazzoli (Torino, 10) 5,86

(Torino, 10) 5,86 28° Correa (Lazio, 11)

(Lazio, 11) 28° Gervinho (Parma, 11)

(Parma, 11) 28° Vlahovic (Fiorentina, 12)

(Fiorentina, 12) 32° Lazovic (Verona, 9) 5,88

(Verona, 9) 5,88 32° Sansone (Bologna, 7)

(Bologna, 7) 34° R. Insigne (Benevento, 13) 5,92

(Benevento, 13) 5,92 35° Pavoletti (Cagliari, 12) 5,93

(Cagliari, 12) 5,93 36° Destro (Genoa, 11) 5,94

(Genoa, 11) 5,94 36° Sau (Benevento, 11)

(Benevento, 11) 38° Rebic (Milan, 10) 5,95

(Milan, 10) 5,95 39° Lapadula (Benevento, 14) 5,96

(Benevento, 14) 5,96 39° Simy (Crotone, 14).

Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate). Dopo i peggiori centrocampisti,Al primo posto di questa classifica alla rovescia troviamo due nomi importanti, quelli die soprattutto di. Sia il neo viola che lo juventino hanno ampie giustificazioni legate a diversi infortuni. Lo stesso si può dire sul conto diche Simone Inzaghi sta cercando di inserire in quest’ultima parte di campionato dopo un avvio molto difficoltoso. Nel gruppetto dei primi 10 troviamo tre attaccanti della Fiorentina a cominciare da Callejon, poi(che verrà ceduto nei prossimi giorni) e. Fra le delusioni. A pochi decimi dalla sufficienza