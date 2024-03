Serie A, gli attaccanti più costosi della storia: Osimhen e Lautaro davanti a tutti, Ronaldo out dal podio. Sheva 16°!

Redazione CM

La classifica degli attaccanti più preziosi della storia della Serie A. Come riporta Transfermket.it, l'odore dei nuovi valori di mercato del massimo campionato italiano è nell'aria e le sorprese non mancano: in testa ci sono infatti due calciatori di oggi, i top player di Napoli e Inter, migliori uomini della scorsa e dell'attuale stagione, ovvero Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Stupiscono invece le posizioni di due bomber del passato, come Cristiano Ronaldo, soltanto quarto. e Andriy Shevchenko, appena sedicesimo.



Di seguito la classifica della top 20 in Italia.