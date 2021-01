1° Ibrahimovic (Milan, 6) 7,6

(Milan, 6) 7,6 2° Sanchez (Inter, 9) 6,79

(Inter, 9) 6,79 3° Mkhitaryan (Roma, 14) 6,68

(Roma, 14) 6,68 4° Gomez (Atalanta, 10) 6,65

(Atalanta, 10) 6,65 5° Belotti (Torino, 13) 6,62

(Torino, 13) 6,62 6° Nzola (Spezia, 9) 6,61

(Spezia, 9) 6,61 7° Lukaku (Inter, 12) 6,59

(Inter, 12) 6,59 8° Lozano (Napoli, 12) 6,58

(Napoli, 12) 6,58 8° Berardi (Sassuolo, 13)

(Sassuolo, 13) 10° Ronaldo (Juventus, 10) 6,55

(Juventus, 10) 6,55 11° Muriel (Atalanta, 10) 6,5

(Atalanta, 10) 6,5 12° Mertens (Napoli, 11) 6,45

(Napoli, 11) 6,45 13° Joao Pedro (Cagliari, 13) 6,42

(Cagliari, 13) 6,42 13° Osimhen (Napoli, 6)

(Napoli, 6) 15° Keita Balde (Sampdoria, 5) 6,4

(Sampdoria, 5) 6,4 16° Messias Junior (Crotone, 14) 6,39

(Crotone, 14) 6,39 17° L. Insigne (Napoli, 10) 6,35

(Napoli, 10) 6,35 18° Immobile (Lazio, 12) 6,33

(Lazio, 12) 6,33 18° Caputo (Sassuolo, 9)

(Sassuolo, 9) 20° Lautaro Martinez (Inter, 14) 6,32

(Inter, 14) 6,32 21° Pussetto (Udinese, 10) 6,3

(Udinese, 10) 6,3 21° Forestieri (Udinese, 7)

(Udinese, 7) 23° Caprari (Benevento, 12) 6,29

(Benevento, 12) 6,29 24° Politano (Napoli, 12) 6,27

(Napoli, 12) 6,27 25° Scamacca (Genoa, 11) 6,22

(Genoa, 11) 6,22 26° Verde (Spezia, 6) 6,2

(Spezia, 6) 6,2 26° Carles Perez (Roma, 7)

(Roma, 7) 26° Favilli (Verona, 5)

(Verona, 5) 26° Dzeko (Roma, 11)

(Roma, 11) 26° Caicedo (Lazio, 11)

(Lazio, 11) 31° Improta (Benevento, 12) 6,18

(Benevento, 12) 6,18 32° Hauge (Milan, 7) 6,14

(Milan, 7) 6,14 33° Lammers (Atalanta, 9) 6,13

(Atalanta, 9) 6,13 33° Nestorovski (Udinese, 7)

(Udinese, 7) 33° Leao (Milan, 6,13)

(Milan, 6,13) 36° Sottil (Cagliari, 13) 6,12

(Cagliari, 13) 6,12 37° Borja Mayoral (Roma, 10) 6,1

(Roma, 10) 6,1 37° Chiesa (Juventus, 12)

(Juventus, 12) 39° Quagliarella (Sampdoria, 13) 6,08

(Sampdoria, 13) 6,08 39° Pedro (Roma, 13)

(Roma, 13) 41° Petagna (Napoli, 10) 6,07

(Napoli, 10) 6,07 42° Boga (Sassuolo, 10) 6,05

(Sassuolo, 10) 6,05 43° Ribery (Fiorentina, 12) 6,04

(Fiorentina, 12) 6,04 43° D. Zapata (Atalanta, 13)

(Atalanta, 13) 45° Vignato (Bologna, 11) 6

(Bologna, 11) 6 45° Simeone (Cagliari, 12)

(Cagliari, 12) 45° Siligardi (Parma, 5)

(Parma, 5) 45° Salcedo (Verona, 10)

(Verona, 10) 45° Orsolini (Bologna, 10)

(Bologna, 10) 45° Morata (Juventus, 11)

(Juventus, 11) 45° Karamoh (Parma, 13)

(Parma, 13) 45° Ilicic (Atalanta, 7)

(Atalanta, 7) 45° Di Serio (Benevento, 5)

(Benevento, 5) 45° Defrel (Sassuolo, 6)

(Sassuolo, 6) 45° Barrow (Bologna, 14)

. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate. Dopo i centrocampisti, ecco i migliori attaccanti.Al comando c’èche ha giocato meno della metà delle gare disputate finora, ma quando è andato in campo è stato sempre determinante. Alle sue spalle un giocatore che Conte vorrebbe sempre con sé (e non in nazionale...), ovvero il cileno, decisivo in alcuni momenti chiave del campionato interista. Sul podio, al terzo posto, l’armenoche sta vivendo una stagione fantastica. Al quarto posto il separato in casa, al quinto il centravanti dell’ultima in classifica, il Gallo. La sorpresa fra i primi 10 è il bomber dello Spezia,, esploso dopo l’infortunio di Galabinov. Persolo il 10° posto.