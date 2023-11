In Serie A non si segna più su calci di punizione diretti. Quello che Giacomo Raspadori ha messo a segno nell'ultimo Napoli-Milan è stato il primo di questo campionato in questa categoria, segnale di come questa specialità stia perdendo quota negli ultimi anni. Basti considerare che, nel 2022/23, i gol messi a segno in questo modo furono solo 12 divisi su 11 calciatori. Lontani i fasti del passato, lontani anche i numeri dei migliori marcatori all time della Serie A su punizione: Pirlo e Mihajlovic con le loro 28 prodezze, Del Piero con le sue 22 e Baggio e Totti con 21 reti a chiudere la top-5 di sempre.



Eppure anche nel campionato corrente c'è chi sa come si fa: da Dybala a Pellegrini e Berardi, ci sono ancora specialisti che hanno già segnato su punizione in Serie A e sono pronti a ripetersi. Ma chi sono i migliori? Calciomercato.com ha stilato una classifica dei giocatori che attualmente militano nel massimo campionato e che hanno già segnato nel medesimo. La classifica tiene conto solo dei gol realizzati in A (non in altre categorie o in campionati esteri) e di quelli realizzati su punizione diretta (senza tocchi di compagni di squadra: sfoglia la nostra GALLERY per scoprire la top-10 .