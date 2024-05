Calciomercato

Serie A, i 10 acquisti top della stagione

Francesco Guerrieri

un' ora fa



Arrivati alla fine della stagione è tempo di bilanci. Lo sguardo è già proiettato al 2024/25 con i dirigenti che stanno iniziando a muoversi sul mercato: strategie già pianificate, primi contatti per gli obiettivi fissati, sondaggi, trattative già iniziate e qualcuno in cerca dell'occasione giusta da sfruttare sul momento. Facciamo un passo indietro, vedendo chi sono stati gli acquisti più importanti del campionato appena finito, i colpi di mercato che hanno fatto la differenza. Abbiamo scelto i migliori 10.



Scorri la gallery per vedere la top ten degli acquisti della Serie A 2023/24