Dopo due giornate della nuova Serie A, sono quattro le squadre ancora a punteggio pieno. Tra queste c'è anche l'Inter, vittoriosa contro Monza e Cagliari senza subire gol, ed è proprio la formazione nerazzurra la favorita per lo scudetto secondo i bookmaker: il titolo alla squadra di Inzaghi paga 3 volte la posta e 3,25, davanti al Napoli, proposto a 3,35. Segue la coppia formata da Juventus e Milan a quota 4. Lontane tutte le altre inseguitrici: la Roma guida la seconda fascia a 15, davanti all'Atalanta proposta a 21. In calo la Lazio, quotata a 23.



CAPOCANNONIERE - Victor Osimhen, vincitore dell'ultima classifica marcatori, ha iniziato alla grande con tre centri nelle prime due uscite. Lo stesso ha fatto Lautaro Martinez, ma al momento in pole per il titolo di capocannoniere c'è il nigeriano del Napoli, offerto a 2,50. Il centravanti nerazzurro, in rete nel Monday Night di Cagliari, insegue a quota 3. In ritardo Dusan Vlahovic, visto a 6,50, con Ciro Immobile a 7,50. Olivier Giroud, anche lui in gol tre volte nelle prime due gare, è lontano a 12.



RETROCESSIONE - Una vittoria in due gare non basta al Frosinone per dare ottimismo ai betting analyst, che vedono la retrocessione dei ciociari a 1,33. Rischia anche il Cagliari, proposto a 2,10, mentre il Lecce è visto a 2,25. Poco più indietro il Verona a 2,35, con l'Empoli a 2,55 e il Genoa a 2,70. Più alta la quota della Salernitana, fissata a 3,50.