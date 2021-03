Match potenzialmente decisivo per le ambizioni scudetto della Juventus domani sera all'Allianz Stadium: i bianconeri, terzi in classifica, a 10 punti dalla vetta (con una partita da recuperare), cercheranno di battere la Lazio e accorciare le distanze dall'Inter. Gli analisti mostrano probabilmente più certezze di Pirlo che si trova a fare i conti con l’emergenza a centrocampo. La vittoria della Juventus è data a 1,92, contro il 3,95 della Lazio che ha dalla sua il vantaggio di non aver giocato nel turno infrasettimanale, a causa dei problemi legati alle numerose positività al Covid nell'organico del Torino. Fiducia anche nell’attacco della Juventus che fino ad ora ha segnato 48 reti e si troverà di fronte la fragile difesa della Lazio – ben 32 le reti subite - per una gara da Over, dato a 1,65. Nella sfida tra bomber, Ronaldo (1,70), che con il gol allo Spezia ha raggiunto Pelè nell’Olimpo dei marcatori, avanti ad Immobile, a secco da cinque partite, e il cui gol paga 2,30 la posta. Quanto ai precedenti, il bilancio è nettamente bianconero: nelle 9 partite fin qui disputate all'Allianz Stadium si registrano 8 vittorie della Juventus e un unico successo della Lazio, l'1-2 del 14 ottobre 2017. La Roma che ha perso anche Veretout per infortunio, oltre ai già acciaccati Dzeko e Ibanez e con Kumbulla squalificato, non perde la fiducia dei quotisti nelle gare contro le squadre di media e bassa classifica. Per l’incontro casalingo con il Genoa di domenica alle 12.30, i giallorossi vengono dati vittoriosi a 1,49. Sembra sfumare l’effetto Ballardini per gli analisti, che danno a 6,70 la possibilità che i grifoni escano con i tre punti dall'Olimpico. Il 64% degli scommettitori punta tutto sulla Roma, qualche possibilità in più per il pari (22%), rispetto al «2» (14%). A chiudere la giornata di campionato, la sfida tra Inter e Atalanta in programma lunedì 8 marzo. In campo i due migliori attacchi del campionato: 122 i gol segnati complessivamente dalle due squadre (Inter 62, Atalanta 60). Non a caso, i bookie di Planetwin365 danno per scontata la possibilità che vengano segnate almeno due (1,14) o tre (1,60) reti durante la gara. A 1,90 è dato il 19° centro di Lukaku - che insegue a due lunghezze il capocannoniere Ronaldo – mentre se la giocano, in quanto a possibilità di andare a rete, Zapata e Muriel per l’Atalanta rispettivamente a 2,50 e 2,75. Il pronostico pende dalla parte dei neroazzzurri, dati a 2,05; i bergamaschi viaggiano a 3,50. Tra le due squadre, però, il risultato ultimamente più frequente è il pareggio, uscito 4 volte negli ultimi 7 scontri diretti in campionato. Una nuova «X» è offerta a 3,60.