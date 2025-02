Serie A: i bookmaker condannano Monza e Venezia alla retrocessione, in quota "respirano" Verona e Lecce

Getty Images

La vittoria delsul campo delfa sprofondare sempre di più i lombardi. La squadra di Bocchetti è ultima in classifica, distante 8 punti dalla coppia Cagliari-Empoli, appaiate al quartultimo posto. Per gli esperti di, la retrocessione sembra ormai certa, in lavagna a 1,10. Un'altra squadra che dovrà lottare per centrare la permanenza in A è il Venezia, sconfitto a Udine: la discesa in seconda serie vale 1,20.Poi, è grande lotta: il Parma perde lo scontro diretto contro iled è proposto a 2,25, in calo rispetto a 2,50 di sette giorni fa. Discorso opposto per i salentini, ora offerti a 3,75. I bookmaker danno fiducia ad Empoli e Cagliari, sconfitti rispettivamente da Juventus e Lazio, ma comunque proposti a 3,50 e 4. L'Hellas Verona, grazie alla vittoria a Monza, fa un balzo in quota: la Serie B è in lavagna a 4, in netto aumento rispetto a 2,25 della settimana scorsa. Infine, sembrano navigare in acque tranquille Como e Genoa, offerte a 8 e 12.