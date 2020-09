Ripetersi dopo un anno da record e puntare a migliorarlo non è roba da tutti i giorni. Di sicuro, però, Ciro Immobile ci proverà. A pochi giorni dal ritorno della Serie A - anche se la Lazio debutterà una settimana più tardi - l'attaccante biancoceleste torna in primo piano tra gli analisti nelle vesti di goleador di punta. Nel mirino, dopo le 36 reti segnate nella scorsa stagione, c'è il nuovo primato di gol in una sola stagione: la corsa si è aperta sul tabellone, dove viene offerto a 9,00 l'impresa del centravanti nella stagione 2020/2021. Ancora una volta l'avversario più difficile sarà Cristiano Ronaldo, anche se per il portoghese l'asticella è fissata ai 34 gol, tre in più dell'ultima stagione, obiettivo "facile" a 3 volte la posta.