Ci siamo, dopo una lunga attesa oggi parte la Serie A. Gol, prodezze, esultanze, gioie, dolori e tensioni: tutte le emozioni, da vivere in 90 minuti o in un’intera stagione, con la maglia come una seconda pelle, con sopra cuciti numeri che spesso nascondono storie, gesti d’amicizia o d’amore, tanti significati o anche superstizione. La scelta del numero da indossare è un rituale sacro, che si parli di torneo parrocchiale o di Champions League.



SORPRESE E CONFERME - Nella numerazione della Serie A 2019/2020, ufficializzata ieri dalla Lega Calcio, troviamo molte conferme e altrettante sorpresa. Mauro Icardi, perso il 9, ha preso il 7. Anche Gonzalo Higuain ha cambiato: indosserà, come nel precampionato, il 21. Il suo compagno di squadra Buffon ha lasciato il numero di una vita, l’1, a Szczesny, prendendo il 77. E i nuovi acquisti? L’Atalanta ha un nuovo 9, Muriel, Skrtel invece ha scelto il consueto 37. Saponara prende il 91 mentre Balotelli, dopo aver scelto il 9 nelle ultime esperienze al Nizza e al Marsiglia, torna all’amato 45. Anche Nainggolan ritrova il suo 4, all’Inter ritirato in quanto di proprietà di Javier Zanetti. Ribery avrà il 7, Lukaku il 9, Leao il 17. E poi? Scopriamo tutti i numeri ufficiali della Serie A 2019/2020.



LA NUMERAZIONE UFFICIALE



ATALANTA: 2 Toloi, 5 Masiello, 6 Palomino, 7 Reca, 8 Gosens, 9 Muriel, 10 Gomez, 11 Freuler, 15 De Roon, 18 Malinovskyi, 19 Djimsiti, 21 Castagne, 22 Pessina, 31 Rossi, 33 Hateboer, 37 Skrtel, 41 Ibanez, 57 Sportiello, 72 Ilicic, 88 Pasalic, 91 Zapata, 95 Gollini, 99 Barrow.



BOLOGNA: 1 Da Costa, 4 Denswil, 6 Paz, 7 Orsolini, 9 Santander, 10 Sansone, 11 Krejci, 13 Molla, 13 Bani, 14 Tomiyasu, 15 Mbaye, 16 Poli, 17 Skov-Olsen, 20 Falletti, 21 Soriano, 22 Destro, 23 Danilo, 24 Palacio, 25 Corbo, 28 Skorupski, 30 Schouten, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 33 Calabresi, 35 Dijks, 91 Falcinelli, 97 Sarr, 99 Kingsley.



BRESCIA: 1 Joronen, 2 Sabelli, 3 Mateju, 4 Tonali, 5 Gastaldello, 6 Ndoj, 7 Spalek, 8 Zmarhal, 9 Donnarumma, 11 Torregrossa, 12 Andreacci, 14 Chancellor, 15 Cistana, 16 Curcio, 18 Aye, 19 Mangraviti, 20 Magnani, 22 Alfonso, 23 Morosini, 24 Viviani, 25 Bisoli, 26 Martella, 27 Dessena, 29 Semprini, 32 Tremolada, 45 Balotelli.



CAGLIARI: 1 Rafael, 2 Pinna, 3 Mattiello, 4 Nainggolan, 6 Rog, 8 Cigarini, 9 Cerri, 10 João Pedro, 12 Cacciatore, 14 Birsa, 15 Klavan, 16 Bradaric, 17 Oliva, 18 Nàndez, 19 Pisacane, 20 Aresti, 21 Ioniță, 22 Lykogiannīs, 23 Ceppitelli, 24 Faragò, 25 "Han" Kwang-Song, 26 Ragatzu, 27 Deiola, 28 Cragno, 29 Castro, 30 Pavoletti, 32 Despodov, 33 Pellegrini, 34 Ciocci, 40 Walukiewicz, 56 Romagna.



FIORENTINA: 1 Terracciano, 3 Biraghi, 4 Milenkovic, 5 Badelj, 6 Ranieri, 7 Ribery, 8 Castrovilli, 9 Simeone, 10 Boateng "Prince", 11 Sottil, 14 Dabo, 15 Cristoforo, 16 Eysseric, 17 Ceccherini, 19 Montiel, 20 Pezzella, 21 Lirola, 23 Venuti, 24 Benassi, 25 Chiesa, 27 Zurkowski, 28 Vlahovic, 30 Schetino, 32 Rasmussen, 33 Brancolini, 35 Gori, 69 Dragowski, 77 Thereau, 78 Pulgar, 93 Terzic.



GENOA: 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Romulo, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Gumus, 11 Kouamè, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 25 Vodisek, 26 Schafer, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 33 Pajac, 65 Rovella, 91 Saponara, 93 Jandrei, 97 Radu, 98 Rizzo, 99 Pinamonti.



INTER: 1 Handanovic, 2 Godin, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 Icardi, 8 Vecino, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 11 Dimarco, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 16 Politano, 18 Asamoah, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 23 Barella, 27 Padelli, 29 Dalbert, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 46 Berni, 77 Brozovic, 87 Candreva, 95 Bastoni.



JUVENTUS: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 D.Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 15 Pjaca, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 22 Perin, 23 Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.



LAZIO: 1 Strakosha, 2 Wallace, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 5 J. Lukaku, 6 Lucas Leiva, 7 V. Berisha, 10 Luis Alberto, 11 Correa, 13 Armini, 14 Durmisi, 15 Bastos, 16 Parolo, 17 Immobile, 19 Lulic, 20 Caicedo, 21 Milinkovic-Savic, 23 Guerrieri, 24 Proto 26 Radu, 28 André Anderson, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 33 Acerbi, 49 Jorge Silva, 71 Alia, 77 Marusic, 93 Vavro.



LECCE: 2 Riccardi, 3 Brayan Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 17 Farias, 18 Pierno, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Calderoni, 28 Fiamozzi, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell'Orco, 75 Felici, 77 Tachtsidis, 95 Bleve, 97 Chironi.



MILAN: 2 Calabria, 5 Bonaventura, 7 S. Castillejo, 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu, 11 Borini, 12 Conti, 13 Romagnoli, 17 R. Leao, 19 Theo, 20 Biglia, 22 Musacchio, 25 Reina, 27 André Silva, 31 Caldara, 37 Abanda, 39 Paqueta, 43 L. Duarte. 46 Gabbia, 68 Rodriguez. 79 Kessie. 84 Soncin, 85 Negri, 86 Capanni, 87 Haidara, 88 Mionic, 89 Sala, 90 A. Donnarumma, 93 Laxalt, 94 Brescianini, 95 Capone 96 Tsadjout, 97 Torrasi, 98 Maldini, 99 Donnarumma.



NAPOLI: 1 Meret, 2 Malcuit, 5 Allan, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian

9 Verdi, 11 Ounas, 12 Elmas, 13 Luperto, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 21 Chiriches, 22 Di Lorenzo, 23 Hysaj, 24 Insigne, 25 Ospina, 26 Koulibaly, 27 Karnezis, 31 Ghoulam, 34 Younes, 44 Manolas, 62 Tonelli, 70 Gaetano, 99 Milik.



PARMA: 1 Sepe, 2 Iacoponi, 3 Dermaku, 5 Machin, 7 Karamoh, 8 Grassi, 9 Inglese, 10 Hernani Jr, 11 Cornelius, 15 Brugman, 16 Laurini, 17 Barillà, 21 Scozzarella, 22 Bruno Alves, 26 Siligardi, 27 Gervinho, 28 Gagliolo, 29 Munari, 30 Ceravolo, 32 Rigoni, 33 Kucka, 34 Colombi, 36 Minelli, 44 Kulusevski, 53 Alastra, 64 Ricci, 66 Simonetti, 88 Adorante, 93 Sprocati, 99 Baraye.



ROMA: 1 Olsen, 2 Zappacosta, 4 Cristante, 5 Juan Jesus, 6 Gonalons, 7 Pellegrini, 8 Perotti, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Pau Lopez, 14 Schick, 17 Ünder, 18 Santon, 19 Coric, 20 Fazio, 21 Veretout, 22 Zaniolo, 23 Mancini, 24 Florenzi, 27 Pastore, 28 Bianda, 37 Spinazzola, 42 Diawara, 45 Cardinali, 46 Calafiori, 47 Providence, 48 Antonucci, 53 Riccardi, 54 Bouah, 55 D'Orazio, 63 Fuzato, 83 Mirante, 92 Defrel, 99 Kluivert.



SAMPDORIA: 1 Audero, 3 Augello, 4 Vieira, 5 Chabot, 6 Ekdal, 7 Linetty, 8 Barreto, 9 Bonazzoli, 11 Gaston Ramirez, 12 Depaoli, 13 Bahlouli, 14 Jankto, 15 Colley, 17 Caprari, 18 Thorsby, 19 Regini, 20 Maroni, 21 Murillo, 23 Gabbiadini, 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 26 Leris, 27 Quagliarella, 29 Murru, 30 Falcone, 35 Avogadri.



SASSUOLO: 2 Marlon, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Gravillon, 6 Rogerio, 7 Boga, 8 Duncan, 9 Caputo, 10 Djuricic, 13 Peluso, 14 Obiang, 18 Raspadori, 22 Toljan, 23 Traoré, 25 Berardi, 31 Ferrari, 32 Matri, 33 Tripaldelli, 36 Mazzitelli, 44 Ghion, 47 Consigli, 56 Pegolo, 63 Turati, 64 Russo, 68 Bourabia, 72 Kolaj, 73 Locatelli, 99 Brignola.



SPAL: 3 Igor, 4 Cionek, 6 Valdifiori, 7 Missiroli, 8 Valoti, 9 Moncini, 10 Floccari, 11 Murgia, 15 Vaisanen, 19 Kurtic, 21 Strefezza, 22 Thiam, 23 Vicari, 24 Dickmann, 25 Letica, 27 Felipe, 31 Di Francesco, 37 Petagna, 43 Paloschi, 65 Meneghetti, 66 Salamon, 67 Cannistra, 72 Farcas, 77 D'Alessandro, 92 Viviani, 93 Fares, 95 Jankovic, 98 Shaka Mawuli, 99 E. Berisha.



TORINO: 4 Lyanco, 5 Izzo, 7 Lukic, 8 Baselli, 9 Belotti, 10 Iago Falque, 11 Zaza, 14 Bonifazi, 15 Ansaldi, 17 Singo, 20 Edera, 21 Berenguer, 22 Millico, 23 Meité, 25 Rosati, 27 Parigini, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 33 Nkoulou, 34 Ola Aina, 36 Bremer, 39 Sirigu, 88 Rincon, 89 Gemello, 90 Rauti, 94 Gilli, 99 Buongiorno.



UDINESE: 1 Musso, 2 Sierralta, 3 Samir, 4 Opoku, 5 Troost-Ekong, 6 Fofana, 8 Jajalo, 10 De Paul, 11 Walace, 13 Ingelsson, 14 Micin, 15 Lasagna, 17 Nuytinck, 18 Ter Avest, 19 Stryger Larsen, 20 Mallé, 23 Pussetto, 27 Perisan, 30 Nestorovski, 31 Gasparini, 33 Angella, 38 Mandragora, 45 Coulibaly, 50 Rodrigo Becao, 70 Matos, 72 Barak, 87 De Maio, 88 Nicolas, 91 Teodorczyk, 97 Pezzella, 99 Balic.



VERONA: 1 Silvestri, 3 Vitale, 4 M.Veloso, 5 Faraoni, 6 Marrone, 7 A. Badu, 8 Henderson, 9 SW Lee, 10 Di Carmine, 11 Pazzini, 12 Bessa, 13 Rrhamani, 14 Verre, 15 Bocchetti, 16 Traore, 17 Crescenzi, 18 Lucas, 19 Tupta, 20 Zaccagni, 21 Gunter, 22 Berardi, 23 Di Gaudio, 24 Kumbulla, 25 Danzi, 27 Dawidowicz, 33 Empereur, 66 Tutino, 88 Lazovic, 90 Ragusa, 96 Radunovic, 98 Adjapong, 99 Borghetto.