Serie A, i nuovi 'mecenati': oltre 3 miliardi versati dalle proprietà. Dietro a Roma e Juventus la sorpresa Parma

e, ma negli ultimi anni molte proprietà dei club italiani hanno dimostrato una notevole capacità di investimento, nonostante le difficoltà economiche. Dal 2020 a oggi, secondo l’analisi di Calcio e Finanza,tra versamenti diretti e investimenti commerciali. Analizzando i soli contributi diretti ai club, emerge che le principali squadre passate nel massimo campionato negli ultimi cinque anni hanno beneficiato complessivamente di 2,7 miliardi di euro in finanziamenti, aumenti di capitale e versamenti.

con oltre 700 milioni ricevuti, di cui 10 milioni nella stagione 2024/25, grazie al supporto della. Questi fondi sono stati impiegati sia per la gestione ordinaria del club sia per la ristrutturazione del debito, come nell’operazione di rifinanziamento del bond: il precedente da 275 milioni è stato sostituito con uno nuovo da 175 milioni, mentre la proprietà ha contribuito con quasi 100 milioni per supportare l’uscita della società dalla Borsa., che negli ultimi quattro anni ha effettuato due aumenti di capitale (tre se si include il 2019).ha iniettato 255 milioni nel 2022 e altri 128 milioni recentemente, affiancata dagli investimenti degli azionisti di minoranza.

in termini di finanziamenti da parte della proprietà, con quasi 300 milioni investiti sotto la gestione(in attesa dei dati di bilancio al 31 dicembre 2024),. I rossoneri hanno ricevuto 129,5 milioni danel 2020/21, altri 5 milioni nel 2021/22 e ulteriori 55 milioni datra il 2022/23 e il 2023/24, destinati in gran parte al progetto dello stadio., che attende la pubblicazione del bilancio aggiornato, ha ottenuto 188,5 milioni da Fininvest negli ultimi anni, posizionandosi appena sopra il Milan. A seguire troviamo il, che ha incassato 187 milioni grazie agli investimenti di 777 Partners e del nuovo proprietario Dan Sucu.ha ricevuto 175 milioni, di cui 126 milioni da Zhang attraverso un prestito garantito da Oaktree e altri 49 milioni direttamente dal fondo americano nel 2024/25.

i contributi diretti e i ricavi commerciali, l’ammontare complessivo investito dalle proprietà nei club di, di cui 2,7 miliardi in finanziamenti diretti e circa 540 milioni provenienti da sponsorizzazioni e altri accordi commerciali.