1° Kolarov (Inter, 5) 5

2° Busi (Parma, 5) 5,25

2° Denswil (Bologna, 5) 5,25

4° Biraschi (Genoa, 5) 5,3

5° Ter Avest (Udinese, 6) 5,4

6° Augello (Sampdoria, 12) 5,42

6° Sala (Spezia, 6) 5,42

8° Murru (Torino, 5) 5,5

8° Vojvoda (Torino, 11) 5,5

10° Maggio (Benevento, 5) 5,6

11° Frabotta (Juventus, 8) 5,63

11° Dell’Orco (Spezia, 5) 5,63

11° Toljan (Sassuolo, 8) 5,63

11° Venuti (Fiorentina, 7) 5,63

15° Iacoponi (Parma, 12) 5,64

16° Bereszynski (Sampdoria, 10) 5,67

16° Czyborra (Genoa, 6) 5,67

16° Ghoulam (Napoli, 5) 5,67

19° De Silvestri (Bologna, 13) 5,69

20° Alex Sandro (Juventus, 6) 5,7

20° Faragò (Cagliari, 8) 5,7

22° Lirola (Fiorentina, 10) 5,72

23° Pedro Pereira (Crotone, 13) 5,73

24° Biraghi (Fiorentina, 14) 5,75

24° Foulon (Benevento, 11) 5,75

24° Mojica (Atalanta, 11) 5,75

24° Kyriakopoulos (Sassuolo, 9) 5,75

24° Rodriguez (Torino, 10) 5,75

29° Zeegelaar (Udinese, 9) 5,78

30° Bruno Peres (Roma, 8) 5,79

30° Hickey (Bologna, 7) 5,79

32° Patric (Lazio, 11) 5,8

33° Di Lorenzo (Napoli, 11) 5,82

33° Ghiglione (Genoa, 11) 5,82

33° Lykogiannis (Cagliari, 12) 5,82

36° Tripaldelli (Cagliari, 5) 5,83

37° Muldur (Sassuolo, 10) 5,89

37° Young (Inter, 11) 5,89

37° Gagliolo (Parma, 12) 5,89

40° Ouwejan (Udinese, 6) 5,92

41° Mario Rui (Napoli, 9) 5,94

Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di calciomercato.com. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate.Dopo i peggiori difensori centrali,Al primo posto della classifica dei terzini più deludenti troviamo, esterno di nascita (e per questa ragione lo abbiamo inserito, per il momento, in questo reparto) ma più spesso utilizzato da Conte nel ruolo di terzo centrale. Le prime uscite dell’ex romanista sono state tutt’altro che rassicuranti e quando l’Inter ha finalmente trovato un eccellente assetto difensivo si è infortunato. Sul podio. A un passo dalla sufficienza il napoletano Mario Rui.