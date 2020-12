1° Hakimi (Inter, 13) 6,75

Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate.. L’interista a destra, gli altri due a sinistra, sono i più forti in assoluto e stanno attraversando un lungo periodo di grande forma.ha avuto una breve e leggera flessione, ma appena si è ripreso ha fatto vedere subito le sue qualità. Il gruppetto dei primi cinque è chiuso da(a conferma che il Milan può contare sulla migliore coppia di terzini delle prime 14 giornate) e, che supera di pochi decimi di punto il suo compagno di squadra. Fra i primi 10 la sorpresa è Simone, esterno dello Spezia.