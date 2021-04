Trentunesima giornata di Serie A in archivio e per Calciomercato.com è tempo di resoconti e di tirare le somme anche su coloro che in questo weekend hanno fornito le prestazioni migliori secondo i voti dei nostri inviati.



Il migliore in assoluto è Ruslan Malinovskyi che prende un 8 pieno anche grazie al gol che ha steso la Juventus. Nessuno come lui, anche se Domenico Berardi con il suo 7,5 ci è andato molto vicino. Spiccano le prestazioni di Simon Kjaer (7 in Milan-Genoa) baluardo difensivo inattaccabile, ma anche di Rodrigo De Paul (7 in Crotone-Udinese nonostante l'espulsione nel finale). Belotti, Insigne e Immobile fanno ben sperare Roberto Mancini con un 7 pieno nelle rispettive gare (Torino-Roma, Napoli-Inter e Lazio-Benevento). In panchina? Pioggia di 7 per ​De Zerbi, Gasperini, Gotti, Inzaghi S., Nicola e Semplici.