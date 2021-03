Il Benevento ha raccolto solo una vittoria nel 2021, risalente al 6 gennaio contro il Cagliari. Un digiuno che secondo i betting analyst potrebbe continuare, visto che nel match di domani contro il Verona al Vigorito il ruolo di favoriti spetta agli ospiti, reduci dal pareggio ottenuto contro la Juventus. Il «2» gialloblù è a 2,35, mentre i tre punti dei padroni di casa si collocano a quota sensibilmente più alta, 3,30. La «X» (per il Verona sarebbe la terza di fila) è offerta a 3,20. Entrambe non brillano in zona gol, soprattutto il Benevento che è terz’ultimo nella classifica dei gol fatti in Serie A. Tuttavia il Goal prevale sul No Goal a quota 1,62. All’andata si impose nettamente il Verona per 3-1: lo stesso risultato a favore dell’Hellas paga 16 volte la posta. Lo score più probabile è invece l’1-1, a 6,10.