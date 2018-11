Torna in campo lacon la prima gara in programma sabato alle 15 tra. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, i giallorossi brillano di più dei bianconeri anche se il 2 non è particolarmente basso a 1,85, quota che raddoppia a 3,75 per l’X e con il successo dei padroni di casa a 4,40. Differenti gli esiti al 15° con l’1 a 7,62, l’X a 1,25, il 2 a 5,75, e al 30° con l’1 a 4,51, l’X a 1,80, il 2 a 3,05 con la doppia chance 1X a 2,02, l’X2 a 1,23 e l’12 a 1,30. Alle 18 calcio di inizio perBassissimo l’1 a 1,16, con l’X a 7,75 e il 2 a 20,00. Si scommette anche sul minuto del primo goal a 2,45 dal 1° al 15°, a 3,20 dal 16° al 30°, a 4,55 dal 31° a fine primo tempo, a 8,00 dal 46° al 60°, a 12,75 dal 61° al 75°, a 18,75 dal 76° alla fine della gara, a 17,00 nessun goal. Moltiplicatore rasoterra anche per l’1 dellche alle 20,30 ospita il: 1 a 1,25, X a 6,25, 2 a 11,75. E non solo, la scommessa del multigoal da 1 a 2 sì a 2,75, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,15, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,35, il multigoal da 4 a 5 sì a 3,20, il multigoal da 4 a 6 sì a 2,75, il multigoal oltre 7 sì a 14,00.All’ora di pranzo domenica alle 12,30 promette spettacolo. Entrambe a ridosso delle prime sono divise in classifica da due soli punti, ad uno schioppo dalla zona Europa. Non è gara da tripla ma a scorrere i quozienti proposti dalla bandiera delle scommesse non è precluso alcun risultato in virtù dell’1 a 3,13, l’X a 3,40 e il 2 a 2,35. Tra i risultati esatti come sempre tante gli abbinamenti a doppia cifra a cominciare dallo 0 – 0 a 11,25, per continuare con l’1 a 0 a 10,50, il 2 a 0 a 14,50, lo 0 - 2 a 12,25, lo 0 – 3 a 23,00, il 2 – 2 a 12,00, il 3 - 3 a 45,00 e il 4 – 1 a 55,00.Alle 15 è la volta di, con gli ospiti mestamente ancora a zero punti in classifica. Scontatissimo l’1 ad appena 1,12, che lievita a 9,75 per l’X fino a raggiungere il 25,00 per il 2 degli ospiti. Raccomandato a 6,25 l’under 1,5 con l’over 1,5 a 1,10, triplica la giocata l’under 2,5 con l’over 2,5 a 1,35, a 1,85 l’under 3,45 e l’over 3,5 a 1,90, l’under 4,5 a 1,35 e l’over 4,5 a 2,95, a 1,15 l’under 5,5 e 5,00 l’over 5,5. Ha il sapore di un primo spareggio per un posto in Champions League, in programma alle 18. Il fattore campo favorisce la formazione di Simone Inzaghi accreditata da un 1 a 1,85, che raddoppia a 3,80 per l’X e con il 2 a 4,35. Si scommette anche sul metodo del primo goal con il tiro a 1,40, il colpo di testa a 6,00, a 9,00 il rigore, a 13,00 su punizione, a 25,00 su autorete, a 12,50 con nessun goal. Alle 20,30 riflettori puntati a Genova sul derby: è gara da tripla per BetFlag che offre l’1 a 2,60, il 2 a 2,80 e l’X a 3,35, con l’1 o over 2,5 sì a 1,51, l’X o over 2,5 sì a 1,37 e il 2 o over 2,5 sì a 1,53. Lunedì sera, alle 20,30, l’ultima gara della tredicesima giornata oppone ilal: 1 a 2,85, X a 3,15 e 2 a 2,55. Per la somma goal quella pari a zero moltiplica per 8,75, quella pari a 1 per 4,20, quella pari a 2 a 3,20, quella pari a 3 a 4,10, a 4 a 6,00 e oltre 4 a 7,00.