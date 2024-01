Serie A: il Bologna, contro il Genoa, vuole riprendersi il quarto posto. Zirkzee, in gol a 3,00

Si apre con un derby cromatico la ventesima giornata di Serie A. Il Bologna ospita il Genoa con in palio punti pesanti per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono riprendersi il quarto posto, dopo lo stop di Udine, mentre il Grifone vuole dare continuità al pareggio centrato domenica scorsa contro l’Inter. Gli esperti vedono favorito il Bologna a 2,05 rispetto al 4,25 del Genoa mentre si scende a 3,00 per il pareggio. Gli ultimi undici anni di sfide, nel massimo campionato, parlano di gare tiratissime con punteggi sempre bassi, magari decisi da un singolo episodio: normale che la Combo Under 2,5 + No Goal, a 1,70, appaia molto probabile. Ecco quindi che un classico risultato esatto all’inglese, 2- 0, si gioca a 6,75 per i ragazzi di Thiago Motta mentre pagherebbe 23 volte la posta quello in favore dei liguri. Si parlava di episodi che potrebbero indirizzare la gara in un senso o in un altro: un rigore è offerto a 2,90 mentre un’espulsione è in quota a 3,30. Il match tra Bologna e Genoa vedrà anche tantissimi protagonisti in campo. I padroni di casa si affidano a Joshua Zirkzee, 8 gol e 4 assist in stagione, che vuole esultare nuovamente di fronte ai propri tifosi visto che una sua rete è data a 3,00. La difesa di Gilardino dovrà poi prestare attenzione a Riccardo Orsolini visto che un gol o un assist dell’esterno della Nazionale è in quota a 2,50. I liguri però non staranno certo a guardare, a cominciare da Albert Gudmunsson: l’islandese, nove reti in tutte le competizioni, vuole arrivare in doppia cifra, impresa offerta a 4,50. In questa impresa proverà ad aiutarlo il danese Morten Frendrup, 5 passaggi vincenti fino a questo momento: il sesto assist stagionale dell’ex Brondby è dato a 7,50.