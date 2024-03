Serie A: il Bologna prova a fermare la corsa dell’Inter. Juventus da '1' contro l’Atalanta

Sono sei le vittorie consecutive in Serie A del Bologna, a meno uno dal record datato 1964 di sette successi di fila. Non sarà facile però per gli uomini di Motta agguantare questo primato visto che al "Dall'Ara" arriva l'Inter, sempre vincente nel 2024, ma ancora a secco in stagione contro i rossoblù. Per gli esperti di William Hill è avanti però il segno «2» offerto a 2,15 contro il 3,40 del colpo casalingo. Nel mezzo, a 3,30, un pari come all'andata, fatto che non si verifica da dieci anni. Nonostante Sommer sia il re dei clean sheet, in quota prevale leggermente il Goal, a 1,80, sul No Goal dato a 1,90. Joshua Zirkzee, arrivato in doppia cifra dopo il gol di Bergamo, è visto tra i marcatori a 3,50, non troppo distante dal re dei bomber, Lautaro Martinez, offerto a 2,37. Juventus e Atalanta, dopo le sconfitte di misura ottenute nell'ultimo turno, cercano i tre punti per rilanciarsi in ottica secondo e quarto posto. I bianconeri, mai vincenti nelle ultime cinque casalinghe contro la Dea, sono avanti su William Hill a 2,25, sale a 3,25 il pareggio uscito nell'ultimo precedente dello Stadium, con il segno «2» leggermente più alto a 3,30. La banda di Allegri è reduce da tre Goal consecutivi, con il quarto in pole a 1,80, sul No Goal dato a 1,90. Per quanto riguarda i possibili marcatori, Allegri spera nel bis di Federico Chiesa, in gol contro il Napoli e offerto a 3,60 mentre sale a 4 la rete di Gianluca Scamacca, a segno mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Fiorentina e Roma si ritrovano da avversarie in campionato dopo i rispettivi poker realizzati in Europa. Partita da tripla al "Franchi", con la Fiorentina – vincente negli ultimi due precedenti casalinghi – avanti a 2,55 sul 2,75 del colpo esterno giallorosso, con il segno «2» sempre uscito nelle trasferte in Serie A dall'arrivo di De Rossi. Sale a 3,25 invece il pareggio già visto all'Olimpico. Proprio dall'avvento dell'ex capitano, la Roma è la squadra che trova più la via del gol, ma su William Hill è perfetto equilibrio tra Under 2.5 e Over 2.5, fissati entrambi a 1,85. Per il risultato esatto in pole c'è l'1-1 – come all'andata – a 6, seguito dall'1-0 a 7,50. Non vuole fermarsi il Milan, favorito in casa a 1,40 contro l'Empoli (8), come il Napoli (1,78), che aprirà il programma della giornata contro il Torino (4,50). Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, la Lazio (1,90) vede i tre punti contro l'Udinese (4,20), mentre il Genoa (2,10) tenta l'aggancio al Monza (3,70). Per la lotta salvezza, non può più sbagliare il Sassuolo (2,20) avanti al Mapei Stadium contro il Frosinone (3), per il Cagliari (1,83) odore di bis contro la Salernitana (4,33) ultima della classe, mentre il Lecce - a secco da quattro turni - è in pole a 2,20 contro il Verona (3,40), fresco del colpo contro il Sassuolo domenica scorsa.