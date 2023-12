Nella 16esima giornata di Serie A torna il duello a distanza tra l’Inter capolista e la Juventus determinata a insidiare i nerazzurri. La squadra di Allegri, a -2 punti da quella di Inzaghi, cercherà di prendersi almeno per un paio di giorni il primo posto, ma deve battere il Genoa in Liguria: le quote sulla lavagna scommesse sulla sfida di Marassi danno la Juventus favorita ma a 1.92, contro il pareggio a 3.10 e il successo a sorpresa della formazione di Gilardino a 4.75. Non è così scontata insomma l’ipotesi di vedere i bianconeri al comando venerdì sera. In ogni caso l’Inter si prepara a rispondere domenica sera in casa della Lazio. Non è un periodo particolarmente felice per i biancocelesti che sono scivolati al decimo posto in classifica, anche se la zona Champions è a 4 punti e Inzaghi (6 vittorie e un pareggio in trasferta) potrebbe colpire la sua ex squadra: il segno 2 è a 1.72, mentre la vittoria per gli uomini di Sarri, che attende notizie dagli infortunati Patric e Romagnoli, è a 4.85. Le assenze segnano anche i pronostici della vigilia di Bologna-Roma, sfida che grazie soprattutto alla grande stagione della squadra di Thiago Motta vale il quarto posto in classifica. Mourinho dovrà gestire contro il suo allievo l’emergenza soprattutto in attacco: out Lukaku, Dybala, Azmoun e Abraham e il Bologna parte favorito a quota 2.45, contro il pareggio a 3.05 e il segno 2 per i giallorossi non è proprio scontato a 3.20. In zona Europa potrebbero quindi sfruttare il turno, sulla carta favorevole, il Milan (a 1.63 contro il Monza), la Fiorentina (a 1.49 contro il Verona), il Napoli (a 1.33 contro il Cagliari) e l’Atalanta che lunedì sera sfiderà la Salernitana con il segno 1 a favore a quota 1.32.