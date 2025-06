Serie A, il calendario 2025/26 LIVE dalle 18.30

La Serie A Enilive 2025/26 prende il via con la compilazione del calendario dell'intera stagione. Il super-computer della Lega Serie A emetterà gli accoppiamenti completi delle 38 giornate. Si parte nel weekend del 24 agosto 2025, fine nel weekend del 24 maggio 2026.

QUATTRO SOSTE - Saranno 4 le soste per le nazionali. Tre entro la fine del 2025: a cavallo delle due settimane del 7 settembre, del 12 ottobre e del 16 novembre e una nel 2026 con inizio il 29 marzo.

I TURNI INFRASETTIMANALI - Due i turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 e il 6 gennaio 2026. Non ci saranno partite nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, ma ci saranno nei weekend che precedono e seguono le festività invernali.