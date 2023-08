La Serie A 2023/24 ha aperto i battenti. Napoli, Inter, Juve e Milan sono partite col piede giusto, Roma e Lazio sono già incappate invece in false partenze. È ancora calcio d’agosto, si dirà. Ecco perché il CIES Football Observatory si è già proiettato a maggio 2024, stilando quella che sarà la classifica finale del nostro campionato con tanto di previsione di punti e posizioni definitive in classifica. L’istituto l’ha fatto per 69 leghe in tutto il mondo e, tra i vari parametri presi in considerazione, c’è il livello di esperienza medio dei calciatori per ogni squadra. Se per gli altri top 4 campionati in Europa non sono previste grosse sorprese – vittorie per Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris St-Germain - i numeri parlano della Serie A come della lega più incerta tra quelle di massimo livello.



Di seguito, come il Cies ipotizza la classifica finale della Serie A sulla base dei punti “esperienza”