A rendere ancora più chiaro l'indirizzo del Governo in materia di stadi è stato, intervenuto alla festa de Il Fatto Quotidiano: "Per quanto mi riguarda,così come a manifestazione dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita,".Nonostante il mondo del calcio spinga da più parti per una riapertura parziale degli stadi in vista della ripresa del campionato,, come conferma a Il Corriere della Sera il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità- "che non è legato solo all’evento. Ci sono una serie di problemi nel gestire l’ingresso e l’uscita delle persone.che, dopo un confronto che proseguiva da diverse settimane, aveva ricevuto parere positivo dalla Regione Piemonte circa il protocollo di sicurezza per riaprire i battenti dello Stadium.- In attesa che il parere del Cts venga ufficializzato e messo nero su bianco con tanto di motivazioni, secondo quanto viene riportato da Tuttosport,. Il caso della Juve non resterebbe isolato comunque, visto che anche Attilio Fontana si era mosso in prima persona col Governo per chiedere e ottenere l'accesso contingentato dei tifosi negli stadi della Regione Lombardia.