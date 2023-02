Il mercato invernale si è chiuso e per la Serie A è arrivata un'amara sentenza: è il campionato più povero d'Europa. Nessuna tra le top-5 leghe del Vecchio Continente ha speso meno di quella italiana: 31,22 milioni di euro complessivi speso dalle 20 squadre di prima divisione, una cifra irrisoria se comparata ai mastodontici 830 milioni piovuti dalla Premier League.



Al di là del confronto con le altre leghe, c'è un altro dato a rendere l'idea delle difficoltà della Serie A: è stato il gennaio più povero degli ultimi 20 anni, bisogna tornare al 2003/04 per trovare una campagna invernale con meno spese rispetto a quella che si è appena conclusa.



Quali sono stati gli inverni più ricchi? E i colpi più cari? Lo sveliamo nella nostra GALLERY: non sono contemplate le operazioni in prestito, solo quelle a titolo definitivo.