L’ultimo gol realizzato in casa della Juventus risale al 2013, quando Marco Borriello piazzò il colpo dell’1-1 finale. Da allora, il Genoa non è più andato a segno nelle trasferte con i bianconeri, collezionando sei sconfitte consecutive. Per i traders la strada sarà in salita anche domani, viste le quote altissime offerte da 888sport.it sia sul «2» (a 15,00), che sul pareggio (a 6,75), contro l’1,20 per la vittoria della Juve. Stavolta, però, la squadra di Juric - di nuovo al debutto sulla panchina rossoblù - avrà dalla sua la vena realizzativa di Krzysztof Piatek, capocannoniere del campionato con 9 reti. Dunque, sognare almeno un gol è possibile: l’obiettivo (Over 0,5 squadra ospite) è in tabellone a 2,12, mentre un totale di due o più marcature genoane sarebbe un colpo da 7 volte e mezzo la posta. Altra giocata “calda” è l’Over 2,5, la possibilità cioè che la partita si chiuda con almeno tre reti complessive: esito più che plausibile visto che i bianconeri hanno il miglior attacco del campionato, mentre il Genoa è la squadra con la media gol più alta (tra fatti e subiti) di tutta la Serie A. Un incontro dall’esito “alto” vale dunque 1,92, anche se lo scorso gennaio il testa a testa tra le due squadre si chiuse con l’1-0 per Allegri; lo stesso punteggio anche stavolta pagherebbe 8,00