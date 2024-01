Serie A, il giudice sportivo: c'è uno squalificato per Inter-Juve, una giornata a Thiago Motta

Redazione CM

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito ripor tate:



SERIE A TIM



Gare del 26-27-28-29 gennaio 2024 - Terza giornata ritorno



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA'



Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sosteni tori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi so stenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANAper avere suoi soste nitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fu mogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MILIK Arkadiusz (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BUONGIORNO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DE SOUZA Matheus Henrique (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



IKONE' Nanitamo Jonath (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



BASTONI Alessandro (Internazionale)



DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta) PEDERSEN Marcus Holmgren (Sassuolo)



PELLEGRINI Lorenzo (Roma)



ROMAGNOLI Alessio (Lazio)



WALUKIEWICZ Sebastian (Empoli)





c) ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



MOTTA Thiago (Bologna): per avere, al 40° del primo tempo, conte stato platealmente e reiteratamente una decisione arbitrale; infra zione rilevata dal Quarto Ufficiale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BACCI Cristiano (Udinese): per avere, al 31° del secondo tempo, conte stato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)



GILARDINO Alberto (Genoa)



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 42° del secondo tempo, contestato platealmente e reiteratamente una decisione arbi trale, rivolgendo al Direttore di gara una critica irrispettosa, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



e) ALTRI TECNICI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



COLINET Simon (Bologna): per avere, al 43° del secondo tempo, as sunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Quarto Ufficiale dopo l'esecuzione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria.