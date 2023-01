Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea ha inflitto una giornata di squalifica in campionato a 8 calciatori: Bennacer (Milan), Celik (Roma), Dawidowicz (Hellas Verona), Pickel (Cremonese), Henderson e Parisi (Empoli), Barella e Skriniar (Inter).



MULTE - Tra le società ammenda a Hellas Verona (5 mila euro per avere suoi sostenitori intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria nel corso della gara) e Salernitana (4 mila euro per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di gioco oggetti di varia natura prima dell'inizio della gara).