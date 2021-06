L'ultimo tentativo. Dopo aver perso 7 partite di Serie A a week-end - ne trasmetterà 3 a settimana in co-esclusiva con Dazn - Sky prova a rilanciare. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, infatti, la pay-tv di Santa Giulia avrebbe offerto 500 milioni di euro a stagione per trasmettere i canali Dazn. L'obiettivo è ottenere la disponibilità dell’app di Dazn su Sky Q, ma soprattutto un canale lineare sul satellite, sulla falsa riga di quanto avvenuto fino al mese scorso sul canale 209. L'intesa, tuttavia, cozzerebbe con l'accordo esclusivo Dazn-Tim: "L’accordo è coperto da Nda, una clausola di riservatezza, ma possiamo dire che è simile a quello con Disney. Quindi siamo l’unica telco che può distribuire gli abbonamenti" ha riferito Tim. L'offerta di Sky scade in concomitanza con l'inizio degli Europei.