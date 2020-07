Domani alle 19:30 gara da bivio per il Lecce che in quel di Udine cerca punti salvezza per recuperare tre dei quattro punti di distacco dal Genoa impegnato fuori casa con il Sassuolo. Alta la quota del 2 dei salentini a 2,90, con l’1 bianconero a 2,16 e con l’X a 3,50. Paga per 2,40, però, il sì del multigoal da 1 a 2, per 1,98 il sì del multigoal da 2 a 3, per 2,17 il sì del multigoal da 3 a 4, per 2,90 il sì del multigoal da 4 a 5, per 4,90 il sì del multigoal da 5 a 6, per 19,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7,00.