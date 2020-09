. Ma Conte è riuscito a raddrizzarla grazie agli innesti dalla panchina, su tutti quello di Alexis Sánchez, gettato nella mischia al 78’ ma sin da subito in partita, con una percentuale di aggressività offensiva del 99%. Il Cileno risulta praticamente impeccabile nello scorcio di gara che gli viene concesso, completando tre passaggi ad altissima difficolta (K-Pass 99%) e indovinando tutte le scelte (K-Solution 99%), il tutto contornato da un indice di efficienza tecnica del 98%. Insomma, in pochi minuti il Niño Maravilla produce gli stessi valori dell’MVP di giornata Alejandro Gómez.Nella gara di San Siro l’ex Bayern Monaco ha dato un saggio anche di una delle sue doti migliori, il dribbling, riuscendo a saltare il diretto avversario in quattro occasioni. Anche quest’anno l’impatto con il campionato da parte del francese è notevole, sulla falsariga dello scorso settembre, quando si aggiudicò con merito il titolo di MVP del mese.. I vari singoli hanno contribuito a far sì che la Fiorentina tenesse testa fino all’ultimo all’Inter, facendo registrare lo stesso valore di efficienza tecnica (92,7%) e quasi lo stesso di efficienza fisica (93,3% vs 93,5%, che si rivelerà il record di giornata). Durante la gara poi è emersa l’impronta di gioco di Iachini, con l’indice di efficacia dei movimenti che ha raggiunto il 93,8% (secondo solo alla Lazio, 94,3%), a riprova della bontà del lavoro del tecnico sul piano tattico.Tra le squadre che meritano una menzione speciale nella seconda giornata si iscrive a pieno titolo il, artefice di una gran rimonta ai danni della Sampdoria, grazie soprattutto al bomber improvvisato Caldirola, autore di una doppietta.. Nel complesso, da annotare il record di efficienza tecnica del Napoli (94%) e quello di efficienza fisica di Inter e Atalanta (93,5%).