Al termine della quarta giornata di questo campionato, avendo staccato le inseguitrici dopo il successo nel Derby. I rossoneri sono riusciti a vincere nonostante un’ottima prestazione di. L’esterno nerazzurro, con un Indice di Efficienza Tecnica del 95% (tra i compagni secondo solo a Lukaku e alla pari con Vidal),, essendo stato ottimo anche dal punto di vista tattico (), ed essendosi dimostrato molto efficace nelle ripartenze,, autore di un’altra grande prestazione, e che,: nel maggio 2015 contro il Cesena e nel gennaio 2014 contro il Milan le prime due.. Curioso infatti che nel post-lockdown i due giocatori italiani che hanno preso parte a più gol giochino entrambi nel Sassuolo:(17: 12 gol e 5 assist) e(14: 8 reti e 6 assist).. La continuità nella produzione di performance di altissimo livello sembra ormai una caratteristica dei partenopei, che. Dopo la partita non sono mancati, a ragion veduta, i complimenti a Gattuso, anche per l’evoluzione disu cui ha contribuito in modo decisivo l’individuazione del ruolo ottimale: i. Se appare ormai scontato lo strapotere atletico di, che si è rilevata in realtà un aspetto chiave nelle strategie offensive degli azzurri, con cui ha creato in continuazione spazi per le incursioni dei compagni; in molti sono pronti a scommettere che quando migliorerà la proprietà di palleggio diventerà devastante (K-Pass 87% al momento)., costretta al pareggio contro il Crotone e rimasta senza successi per sei trasferte di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2010. Nonostante tutto i bianconeri hanno trovato un buon esordio per: gli indici di Efficienza Tecnica (96%) e Fisica (92%) descrivono un giocatore che sta rimanendo su un altissimo livello, con un’esperienza tattica (K-Movement 97%) che viene sicuramente apprezzata dai compagni, che sono riusciti a sfruttare ancora una volta gli spazi creati dall’ariete giallorosso. Notevole per un attaccante con le sue caratteristiche il K-Pass al 97%: fisico e tecnica per uno dei giocatori più completi del campionato.