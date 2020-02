I valori salgono e scendono, come le squadre in classifica. La Lazio sorprende tutti, l'Inter ha avuto un notevole salto di qualità rispetto alla scorsa stagione, la Juve è sempre prima ma con meno distacco dalle altre, il Milan insegue, come spesso è capitato negli ultimi giorni. Questo dice il campo, questo dice la classifica. Ma il valore delle rose, cosa dice?



Il calciomercato invernale ha cambiato le carte in tavola, c'è chi ha abbassato il proprio valore, restando al comando, chi invece lo ha aumentando, facendo anche un bel balzo in classifica. L'Inter acquista Eriksen e cresce, il Milan vende Suso e Piatek e cala. Il mercato ha riscritto il valore delle squadre (dati Transfermarkt), in attesa di capire quelle che saranno le gerarchie finali in campionato. E la classifica di CM di questa settimana ci svela qual è la top 10 delle rose in Serie A.