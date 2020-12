Milan, Inter, Juventus: la trimurti classica del calcio italiano sembra ricomporsi quest'anno nella lotta scudetto. Tutte e tre vittoriose nel week-end, si presentano da favorite al turno infrasettimanale pre-natalizio, anche se con livelli di rischio diversi. Comincia domani sera la Juventus, che ospita la Fiorentina. Incontro sempre ricco di significati ed emotivamente intenso, specie per i tifosi viola, ma per gli analisti di difficilmente la squadra bianconera si farà sfuggire la vittoria, data a 1,35. I precedenti rafforzano l'ipotesi «1»: nelle ultime dieci sfide, la Juve ha riportato 8 successi, un pareggio e una sconfitta. I tre punti viola, che a Torino in campionato mancano dal 2008, si giocano ad alta quota, 8,20, il pareggio vale 5,20.



Mercoledì pomeriggio toccherà all'Inter, che va ad incontrare il Verona al Bentegodi. Bizzarro l'andamento stagionale della squadra di Juric, che ha maturato le sue tre sconfitte contro avversari teoricamente alla portata (Parma, Sassuolo e Samp) ma ha fermato tutte le grandi: 0-0 con la Roma (poi diventato 3-0 a tavolino), 1-1 in casa della Juventus, 2-2 a San Siro con il Milan, vittorie esterne contro l'Atalanta (0-2) e Lazio (1-2). Ce n'è abbastanza da preoccupare Conte, anche se il pronostico si orienta decisamente verso il «2» nerazzurro, proposto a 1,64. Il Verona vittorioso è un'ipotesi che vale 5 volte la scommessa, il pari si ferma a 3,90. L'ultimo scontro diretto si è giocato proprio a Verona il 9 luglio scorso ed è terminato 2-2.

Dopo l'Inter, mercoledì sera scenderà in campo il Milan capolista, che deve sbrigare una pratica molto complicata contro la Lazio, reduce da un successo strameritato con il Napoli. Quote molto più equilibrate rispetto ai due incontri precedenti: il Milan è avanti a 2,19, la Lazio non è lontana, a 3,05, la «X» si gioca a 3,55. A parte lo 0-3 rossonero dello scorso luglio, nelle ultime stagioni i match tra le due squadre sono sempre stati molto equilibrati. Complessivamente si contano negli ultimi dieci scontri diretti tre vittorie del Milan, tre della Lazio e quattro pareggi (uno dei quali tramutato dal Milan in vittoria ai rigori, in Coppa Italia).



Tra le altre, la Roma è nettamente favorita sul Cagliari (1,31 contro 8,20), così come lo è il Napoli (1,38) sul Torino (7,20). Udinese da «1» (1,88) nel match con il Benevento (4,30), in vantaggio lo Spezia (2,22) nel derby con il Genoa (3,15), a cui evidentemente per avere un pronostico migliore non basta l'ennesimo ritorno in panchina di Ballardini. Altro scontro salvezza è in programma tra Crotone (2,80) e Parma (2,60). L'Atalanta che ha strapazzato la Roma va a Bologna con tutti i favori: «2» a 1,69, «1» rossoblù a 4,40. Equilibrio perfetto tra Sampdoria e Sassuolo (a 2,55 sia l'«1» che il «2»).