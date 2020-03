Sfida piuttosto agevole quella del Milan, almeno sulla carta. La squadra di Pioli ospita il Genoa e parte con i favori del pronostico. Ibrahimovic e compagni sono imbattuti da sei sfide di Serie A contro i rossoblù, dopo aver perso quattro dei cinque precedenti di campionato, e una loro vittoria è data a 1,67. Un pareggio, poco utile in termini di classifica ma che allungherebbe la striscia di risultati utili contro il Genoa, vale 3,55. Più complicato, invece, il successo degli ospiti quotato 5,30. Un occhio di riguardo va su Ante Rebic, uno dei rossoneri più in forma e possibile mattatore della gara. Il gol dell'attaccante, che va in gol da tre partite di fila, è dato a 2,20. Da tenere d'occhio il gol di testa del Milan. La squadra rossonera è quella che lo attende da più partite casalinghe (11) di Serie A. La valutazione per Rebic è 2,75, secondo Agipronews.