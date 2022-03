Nella trentesima giornata di campionato arriva la spallata del Milan ai danni dell’Inter sulla lavagna scommesse antepost delle Serie A. Dopo la vittoria con il Cagliari i rossoneri si sono portati a +6 sull’Inter (che però deve recuperare la gara con il Bologna) e restano a +3 sul Napoli. Lo stato di forma è poi nettamente a favore della squadra di Pioli, con tre vittorie di fila e 11 punti conquistati nelle ultime 5 giornate, contro i 6 della squadra di Inzaghi. Per i quotisti il Milan è ora favorito per la vittoria dello scudetto a 2,30, per una vantaggio che ovviamente non è troppo ampio nei confronti dell’Inter, seconda opzione a 3,25. Il Napoli è la vera antagonista delle milanesi a 3,50, mentre la Juventus per ora resta a un passo dal podio a quota 7,50. I bianconeri però hanno dalla loro il fattore emotivo per le quattro vittorie di fila e il derby d’Italia dopo la sosta (domenica 3 aprile c’è Juventus-Inter) potrebbe essere un punto di svolta. Fuori dai giochi tutte le altre, visto che già l’Atalanta si gioca a 250 per lo scudetto e a 5,50 per la qualificazione in Champions League. In zona retrocessione si mette davvero male per la Salernitana (in B a 1,05) e per il Venezia (quattro sconfitte di fila e retrocessione a quota 1,30). Il Genoa si sta rialzando con Blessin in panchina, anche se i liguri sono ancora a rischio per la quota di 1,25. Non può stare tranquillo il Cagliari a 2,25.