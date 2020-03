In casa Milan è caccia alla cinquina. I rossoneri di Pioli, che ricevono il Genoa di Nicola in piena lotta per la salvezza, puntano il quinto successo consecutivo in campionato contro i rossoblù liguri. Un successo che avvicinerebbe Ibra e compagni alla zona europea ma i genoani, da quando hanno cambiato tecnico, sembrano aver ingranato un’altra marcia e ora la permanenza in Serie A non è così utopica. I betting analyst però ripongono grande fiducia nei rossoneri visto che la loro vittoria si gioca a 1,70 contro il 5,40 degli ospiti. Nonostante l’Over, 1,81, si faccia preferire di poco all’Under, 2,00, è l’1-0 il punteggio più frequente tra le due formazioni con il Milan padrone di casa: questo risultato esatto, in favore dei rossoneri, è dato a 7,50. I quotisti hanno grande fiducia in Zlatan Ibrahimovic, imbattuto contro il Genoa in Serie A e già tre volte a segno contro i rossoblù: il fenomeno svedese che segna il primo gol pagherebbe 4 volte la posta.