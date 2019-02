Prima la netta vittoria sull’Empoli, poi il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina. Il fine settimana del Milan si è aperto e chiuso con due risultati decisivi per i rossoneri, che ora - a un solo punto di distanza dai nerazzurri - sognano anche il terzo posto. La terza vittoria consecutiva in campionato (che ha allungato la serie di imbattibilità a sette partite) consolida intanto la posizione di Gattuso per la corsa alle prime quattro posizioni e alla qualificazione in Champions. Un traguardo che, dopo l’ultimo turno, ha portato il Milan a quota 1,60 su Snai, con un buon margine di vantaggio sulla Roma, quinta a -1 ma data a 2,20. Nonostante il finale beffardo al Franchi, i betting analyst, come riporta Agipronews, confermano la promozione per l’Inter (1,25), mentre si allontanano Lazio e Atalanta, ora a 7,50 e 10,00.