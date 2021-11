Con due sconfitte sul groppone da cancellare, in campionato a Milano contro l’Inter ed in Europa League a Mosca contro lo Spartak, il Napoli torna al “Maradona” per affrontare di fronte al proprio pubblico una Lazio che, sia pur reduce in campionato dal passo falso casalingo contro la Juve, si è qualificata al prossimo turno di Europa League grazie al 3 a 0 contro il Lokomotiv Mosca. Se non ci fosse in programma anche Juventus-Atalanta l’incontro di domenica sera alle 20:45 tra Napoli-Lazio sicuramente sarebbe stato il match clou della quattordicesima giornata di serie A e non solo perché ora sulla panchina dei biancocelesti siede un certo Maurizio Sarri che ha firmato tantissime pagine importanti per il calcio napoletano. Torna da ex per la seconda volta, quasi due anni dopo aver guidato dalla panchina una Juve non molto amata alle pendici del Vesuvio. Dagli analisti disco verde alle speranze dei padroni di casa che propongo favoriti e bancano l’1 a 1,80, l’X a 3,90 mentre il 2 del successo biancoceleste moltiplica per 4,05